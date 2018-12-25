المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين في عسير

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بكسر زحفين لهم في قطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسرت زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي على أبواب الحديد قبالة منفذ علب، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش اليمني دمرت طقمين عسكريين خلال عملية كسر الزحف على أبوب الحديد.



وذكر المصدر أن وحدات أخرى، من الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل تصدت لزحف للمرتزقة على مواقع المرابطين في الربوعة بعسير.. مؤكدا مصرع وجرح عدد من المرتزقة وانكسار الزحف دون إحراز أي تقدم.