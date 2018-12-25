المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ صادق عبدالجليل

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صادق عبدالجليل العيسائي السامعي عضو المجلس المحلي بمحافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد بكيل صادق عبدالجليل، وولد شقيق الفقيد الشيخ عبدالكريم عبدالرحمن عبدالجليل رئيس فرع المؤتمر بالدائرة68، وكافة آل عبدالجليل، بمحافظة تعز، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"