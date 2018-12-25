المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تأثر محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء من الكتلة الهوائية الباردة والجافة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الكتلة الهوائية والجافة ستشمل أيضا أجزاء من محافظات إب، الضالع، لحج وشبوة وأجزاء واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت.



وتوقع المركز استمرار الأجواء الباردة خلال الليل والصباح الباكر مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



ونبه المركز المواطنين في المحافظات المذكورة، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح، من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.



كما نبه المركز المزارعين في المحافظات الجبلية من آثار موجة البرد الشديدة والصقيع حفاظاً على محاصيلهم الزراعية.