الأربعاء, 26-ديسمبر-2018 الساعة: 03:50 م - آخر تحديث: 03:41 م (41: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء البادرة على عدد من محافظات الجمهورية

توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة
الأربعاء, 26-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء البادرة على عدد من محافظات الجمهورية مع احتمالية تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية استمرار تأثير الكتلة الهوائية البادرة والجافة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خاصة في محافظات صعدة , عمران , صنعاء , ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات إب , لحج , الضالع , أبين , شبوة.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في تلك المحافظات من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، محذراً المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة والصقيع على محاصيلهم الزراعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: شرف: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحديدة خطوة بارزة للسلام
فنون ومنوعات: السلطانة "هويام" تكشف المستور في مصر
رياضة: 3 نجوم روس في قائمة أفضل 100 لاعب
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ صادق عبدالجليل
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين في عسير
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ غالب فرحان
أخبار: توصيات برلمانية لمعالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي
أخبار: زلزال1 يستهدف المرتزقة في الجوف
اقتصاد: الدولار ينزل لأقل سعر في 4 أشهر
أخبار: 17 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: تدمير آلية عسكرية للعدوان بعسير
عربي ودولي: تواصل الإحتجاجات المطالبة برحيل النظام السوداني
أخبار: طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة والجوف
عربي ودولي: ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 280
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ مسعد الأحصب
اقتصاد: الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
أخبار: تحذير هام من المركز الوطني للارصاد
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
أخبار: رئيس المؤتمر يشكل لجنة تحضيرية لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية
أخبار: البرلمان يوصي الحكومة بمعالجات للسيارات والدراجات النارية غير المرقمة
أخبار: هجوم نوعي على مواقع المرتزقة بالجوف
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود
رياضة: برشلونة يصدر بيانا عن حالة أومتيتي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018