المؤتمرنت -

مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود

قُتل وجُرح العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



ولفت المصدر إلى إحراق مخزن أسلحة خلال العملية بالإضافة إلى اغتنام أسلحة متنوعة بعد هروب المرتزقة.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية أعطبت معدل رشاش للمرتزقة في رقابة مراش.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر زحف واسع لهم في الربوعة بقطاع عسير.



واشار المصدر إلى تكبد العدو خسائر في العتاد، لافتاً إلى انكسار الزحف دون تحقيق أي تقدم .

