الأربعاء, 26-ديسمبر-2018 الساعة: 11:25 م - آخر تحديث: 11:23 م (23: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بمديرية نهم محافظة صنعاء، المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

خسائر بشرية في صفوف المرتزقة شرق صنعاء
الأربعاء, 26-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر بشرية في صفوف المرتزقة شرق صنعاء
كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بمديرية نهم محافظة صنعاء، المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة حاولوا الزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في منطقة القرن، تحت غطاء جوي لطيران العدوان وتم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية.

وأكد المصدر تكبيد مرتزقة العدو عدد من القتلى والجرحى، وفرار من نجا منهم خلال الهجوم المباغت على مواقعهم بأطراف حريب نهم.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بثلاث غارات منطقة محلي بمديرية نهم، خلفت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيف يؤثر الفقر على أدمغة الأطفال
رياضة: ريال سوسيداد يقيل مدربه جاريتانو
اقتصاد: الدولار يرتفع مع تعافي الأسهم الأمريكية
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: 6 شهداء وجرحى بنيران المرتزقة بالحديدة والبيضاء
أخبار: محاولة تقدم فاشلة لهم.. نهم تلتهم عشرات المرتزقة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الجوف
أخبار: شرف: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحديدة خطوة بارزة للسلام
فنون ومنوعات: السلطانة "هويام" تكشف المستور في مصر
رياضة: 3 نجوم روس في قائمة أفضل 100 لاعب
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ صادق عبدالجليل
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين في عسير
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ غالب فرحان
أخبار: توصيات برلمانية لمعالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي
أخبار: زلزال1 يستهدف المرتزقة في الجوف
اقتصاد: الدولار ينزل لأقل سعر في 4 أشهر
أخبار: 17 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: تدمير آلية عسكرية للعدوان بعسير
عربي ودولي: تواصل الإحتجاجات المطالبة برحيل النظام السوداني
أخبار: طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة والجوف
عربي ودولي: ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 280
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ مسعد الأحصب
اقتصاد: الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018