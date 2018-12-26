المؤتمرنت -

خسائر بشرية في صفوف المرتزقة شرق صنعاء

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل بمديرية نهم محافظة صنعاء، المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة حاولوا الزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في منطقة القرن، تحت غطاء جوي لطيران العدوان وتم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية.



وأكد المصدر تكبيد مرتزقة العدو عدد من القتلى والجرحى، وفرار من نجا منهم خلال الهجوم المباغت على مواقعهم بأطراف حريب نهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بثلاث غارات منطقة محلي بمديرية نهم، خلفت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.



