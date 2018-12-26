المؤتمرنت -

البرلمان يناقش مسؤولين حكوميين في استغناء جامعة صنعاء عن مدرسين

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى توضيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب حول جامعة صنعاء.



جاء ذلك في رده على سؤال موجه من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة الخضر محمد العزاني حول أسباب قيام رئاسة جامعة صنعاء بإصدار قرارات بإنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة، وما هو المسوغ القانوني الذي استندت عليه الجامعة في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المجلس السياسي الأعلى أصدر قرار بعدم الإحالة للتقاعد إلا بعد إنهاء الظروف التي تمر بها البلاد.



حيث عبر وزير التعليم العالي عن الشكر والتقدير للمجلس على ما يوليه من رعاية واهتمام بقضايا وهموم الوطن في مختلف الجوانب وأبرزها الجوانب التعليمية وحرصه على دعوة الجانب الحكومي لمناقشة القضايا معه والرد على ما يٌطرح من أعضاء مجلس النواب من تساؤلات والخروج بقرارات وتوصيات تعالج تلك المشاكل .



وأحاط الوزير حازب المجلس بالتزام وزارة التعليم العالي بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بشأن إيقاف إي إجراء حول الإحالة للتقاعد إلى حين انتهاء العدوان .. مبينا أنه تم التعميم للجامعات الحكومية بذلك.



فيما قدم رئيس جامعة صنعاء توضيحاً حول ما أشيع عن إنهاء رئاسة الجامعة لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .. مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وهو متواجد داخل الوطن وأن كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة غير مخالفة للقوانين النافذة.



هذا وقد طلب المجلس كشوفات بهذا الخصوص.