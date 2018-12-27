المؤتمرنت -

13 شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة في الحديدة وحجة

سقط 13 شهيداً وجريحاً من المواطنين بينهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان السعودي في محافظتي الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث استشهد مواطن وأصيبت امرأتان جراء استهدافهم بقذيفة مدفعية من قبل المرتزقة في منطقة الطفسة بمديرية حيس.



وأكد المصدر أن المرتزقة أطلقوا صاروخاً موجهاً في قرية بني مغازي غرب مديرية حيس ما أدى إلى استشهاد مواطن وابنه، كما قصفوا مناطق شمال حيس بعدد من القذائف والمعدلات ذات العيارات المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت قرية الزعفران في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي بالمدفعية والأسلحة الرشاشة وقصفت مبنى المحكمة القديمة بالدريهمي بثلاث قذائف مدفعية.



وشن مرتزقة العدوان قصفاً مدفعياً شرق مديرية التحيتا ، واستهدفوا بمختلف الأسلحة الرشاشة أماكن متفرقة جنوب وشرق المديرية ، فيما حلق الطيران الحربي في سماء المديرية.



وواصلت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحداث تحصينات ومواقع شمال شرق مدينة الشباب.



ولفت المصدر إلى استشهاد مواطنين وإصابة خمسة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر غارتين استهدفتا أسرة نازحة في قرية السودي بمنطقة الهيجة مديرية مستباء بمحافظة حجة.



كما شن طيران العدوان غارتين على مديريتي حرض وميدي بالمحافظة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي و مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وذكر المصدر أن طائرات العدوان شنت ثلاث غارات على منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء.