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المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
الخميس, 27-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير والقوة المدفعية بالجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للغزاة والمرتزقة في قانية بمحافظة البيضاء.

ونفذ الجيش الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في جبهة ذي ناعم بالمحافظة نفسها خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم وتم كسر زحف للمرتزقة في الجبهة نفسها أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وفرار آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مقاتلة من دون طيار تابعة لقوى العدوان قبل تنفيذ مهمتها في أجواء مديرية نهم، وتم كسر زحف للمرتزقة على عدد من التباب في جبهة القرن بالمديرية وتكبيدهم خسائر في الأرواح.

كما هاجم الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل مواقع المرتزقة في أطراف حريب نهم ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز نتج عنها مصرع وجرح عدد منهم، في حين قتل ثمانية من المرتزقة وجرح آخرون بينهم قيادي إثر تفجير آليتين في جبهة الضباب.

وأفاد المصدر أنه تم صد زحف للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في وادي الأسطر وشعب الوجف بـمنطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وفي محافظة مأرب كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة باتجاه الحماجرة والأشقري بـمديرية صرواح.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان كسروا زحفاً واسعاً للغزاة والمرتزقة على قرية شليلة شرقي جبل النار في حرض بمحافظة حجة ومصرع وإصابة العشرات منهم بينهم سودانيون وتدمير جرافة وآلية عسكرية.

كما تم تفجير آليتين للمرتزقة شرق جبل النار ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما، في حين قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في جبل النار وصحراء ميدي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي نجران نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الطلعة أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم وإحراق مخزن أسلحة واغتنام أسلحة متنوعة كما تم إعطاب معدل رشاش في رقابة مراش.

وقال المصدر إن العدو ومرتزقته تكبدوا خسائر فادحة في العديد والعتاد خلال التصدي لزحف لهم باتجاه أنمار في نجران.

وبيّن أنه تم كسر زحف للجيش السعودي والمرتزقة في الربوعة بعسير ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وتصدى الجيش واللجان الشعبية لزحف للمرتزقة باتجاه تبة الصياد بالملاحيط قبالة جيزان ، فيما أطلقت القوة الصاروخية صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس.








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