الخميس, 27-ديسمبر-2018 الساعة: 05:26 م - آخر تحديث: 05:08 م (08: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبد الولي عبد الله السبلاني عضو اللجنة الدائمة، بوفاة نجله العقيد خالد عبد الولي السبلاني، مدير عام مديرية المنار آنس محافظة ذمار،

رئيس المؤتمر يُعزّي بوفاة العقيد السبلاني
الخميس, 27-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزّي بوفاة العقيد السبلاني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبد الولي عبد الله السبلاني عضو اللجنة الدائمة، بوفاة نجله العقيد خالد عبد الولي السبلاني، مدير عام مديرية المنار آنس محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل في الهند بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها لكافة آل السبلاني بمحافظة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تقرير يكشف أغرب أشياء ابتلعها البشر
علوم وتقنية: هواوي تطلق هاتفا جديدا بكاميرا خارقة
اقتصاد: سعر الذهب يرتفع وانتعاش الأسهم يكبحه
رياضة: توتنهام يكتسح ضيفه بورنموث بخماسية
أخبار: خسائر بشرية في صفوف المرتزقة شرق صنعاء
علوم وتقنية: كيف يؤثر الفقر على أدمغة الأطفال
أخبار: توزيع 180 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
أخبار: مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود
رياضة: ريال سوسيداد يقيل مدربه جاريتانو
اقتصاد: الدولار يرتفع مع تعافي الأسهم الأمريكية
أخبار: شهداء وجرحى بغارتين لطيران العدوان في حجة
اقتصاد: الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
أخبار: توقعات الارصاد خلال الـ(24) ساعة القادمة
أخبار: قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: 6 شهداء وجرحى بنيران المرتزقة بالحديدة والبيضاء
أخبار: محاولة تقدم فاشلة لهم.. نهم تلتهم عشرات المرتزقة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الجوف
أخبار: شرف: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحديدة خطوة بارزة للسلام
فنون ومنوعات: السلطانة "هويام" تكشف المستور في مصر
رياضة: 3 نجوم روس في قائمة أفضل 100 لاعب
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ صادق عبدالجليل
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين في عسير
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ غالب فرحان
أخبار: توصيات برلمانية لمعالجة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018