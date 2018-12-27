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رئيس المؤتمر يُعزّي بوفاة العقيد السبلاني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبد الولي عبد الله السبلاني عضو اللجنة الدائمة، بوفاة نجله العقيد خالد عبد الولي السبلاني، مدير عام مديرية المنار آنس محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل في الهند بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها لكافة آل السبلاني بمحافظة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

