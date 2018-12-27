المؤتمرنت -

تخفيض سعر الدبة البنزين إلى (7400) ريال

اقرت شركة النفطية اليمنية تخفيض سعر الدبة البنزين سعة 20 لتراً إلى7400ريال ، وذلك بدءا من يوم السبت القادم 29 ديسمبر الجاري، وأبقت الشركة على سعر الديزل كما هو عند (8900) ريال للدبة سعة 20 لتراً،



وجاء التخفيض على إثر تراجع اسعار العملة، وحرصا من وزارة النفط على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بسبب الظروف الراهنة والحصار الذي فرضته قوى العدوان.



واكدت الشركة مجددا اعتزامها اعادة النظر في الاسعار، وتخفيض اسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن في حال تمكنت من ادخال شحنات جديدة بالاسعار المخفضة.

