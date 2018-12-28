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المؤتمر نت - قتل وأصيب المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات وتم تدمير وإعطاب 23 آلية تابعة لهم في كسر زحوفات وعمليات هجومية وقنص وقصف صاروخي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تدمير 23 آلية لهم .. مصرع وإصابة مئات الغزاة والمرتزقة
الجمعة, 28-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
تدمير 23 آلية لهم .. مصرع وإصابة مئات الغزاة والمرتزقة
قتل وأصيب المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات وتم تدمير وإعطاب 23 آلية تابعة لهم في كسر زحوفات وعمليات هجومية وقنص وقصف صاروخي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار مصدر عسكري إلى انكسار زحوفات واسعة للغزاة والمرتزقة من ثلاثة مسارات في وادي سلبة وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف استمرت أكثر من 13 ساعة.

وأكد المصدر مصرع واصابة أكثر من 210 مرتزقة بينهم قيادات أغلبهم بكمائن نفذتها وحدة الهندسة خلال الزحوفات عُرف من بينهم القيادي المرتزق العقيد فلاح الهاجري كويتي الجنسية يعمل في الاستخبارات السعودية ، كما تم تدمير 19 آلية واعطاب آليتين.

وذكر المصدر أنه تم صد زحفين لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للغزاة والمرتزقة قبالة السديس في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى صد عدد من الزحوفات للجيش السعودي ومرتزقته غرب مجازة في عسير وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما تم كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب بمشاركة الطيران الحربي للعدوان الذي شن ثلاث غارات أثناء الزحوف.

وأطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وأفاد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين جنوب شرق جحفان في جيزان.

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع وأرتاب يتمركز فيها المرتزقة في جبهة قانية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرن بمديرية نهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة يام خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

ونفذ أبطال الجيش واللجان عملية مباغتة على عدد من التباب التي يتمركز فيها المرتزقة في حريب نهم واستهداف تعزيزاتهم بالقذائف المدفعية خلال العملية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقال المصدر إن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار في حرض خلفت عدداً من القتلى في صفوفهم.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد دمرت وحدة الهندسة آليتين معاديتين ، واستهدف قصف مدفعي تحصينات وتجمعاتهم شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة.

كما أكد المصدر إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في مثلث مقبنة بمديرية حيس في الساحل الغربي بدأ بالتمشيط بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.








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