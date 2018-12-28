المؤتمرنت -

ابو راس يُعزّي بوفاة المهندس خالد الانسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المهندس خالد عبدالفتاح الانسي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد د مجيب الانسي، نائب رئيس الدائرة السياسي بالأمانة العامة، وإخوانه ، وكافة آل الانسي، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

