المؤتمرنت -

خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة

واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني أن طفلاً ورجلاً أصيبا بطلقات نارية لقوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، وقصف المرتزقة بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في شرق وغرب المديرية.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة باتجاه جولة السفينة في منطقة كيلو16 ، واستهدفوا بالمدفعية قرية الزعفران وبالعيارات الرشاشة باتجاه قرية محل الشيخ في المنطقة نفسها بمديرية الدريهمي.



وقصفت قوى العدوان بالأسلحة المتوسطة مدينة الشباب في شارع الـ90 بمديرية الحالي ، وبمعدل 12/7 مدينة الشعب ، كما تم إفشال عدة محاولات تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه شارع الخمسين وباتجاه سيتي ماكس في شارع صنعاء سبقها تمشيط مكثف صاروخي ومدفعي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الخط الرابط بين مديريتي الجاح والحسينية بمديرية بيت الفقيه.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مكثف مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.

