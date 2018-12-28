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العدوان يشن غارتين على همدان



شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية همدان محافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران تحالف العدوان استهدف بغارتين منطقة الحطاب، ما أدى إلى تضرر منزل مواطن ومزرعة.

(سبأ)

















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