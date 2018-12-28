المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة جيزان

قصف طيران العدوان السعودي اليوم بغارة جوية مجاميع من مرتزقته قبالة جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وجرح عدد آخر إثر غارة جوية لطيران العدوان الغاشم استهدفتهم شرق جبل النار .



واشار المصدر إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى حيث استهدف العدوان مرتزقته بغارات جوية أكثر من مرة وقتل وجرح منهم العشرات،



وفي قطاع جيزان لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح عدد آخر في عمليات متفرقة لوحدات الجيش واللجان الشعبية



واوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت عبوة ناسفة بمجموعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل مشعل كبدتهم خسائر فادحة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن وحدة الهندسة ايضاً دمرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في أطراف قرية شليلة شرق جبل النار .



