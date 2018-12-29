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المؤتمر نت - حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة شعبه

الجيش اليمني واللجان يحققون انتصارات ميدانية
السبت, 29-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الجيش اليمني واللجان يحققون انتصارات ميدانية
حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة شعبه.

وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتجمعاتهم.

ولفت المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين بمجمع عاكفة في نجران محققاً إصابات مباشرة ، وتم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على منطقة رشاحة الغربية قبالة منفذ الخضراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للجيش السعودي والمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى ، كما انكسر زحف واسع للجيش السعودي والمرتزقة غرب مجازة بمساندة الطيران الحربي والأباتشي وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب مدرعة عسكرية بعملية هجومية للجيش واللجاان على مواقعهم قبالة منفذ علب.

وذكر المصدر أن وحدة القناصة استهدفت جندياً سعودياً شرق جحفان وستة من المرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان، وتم إعطاب رشاش عيار 50 بعملية لوحدة القناصة.

واستهدف تفجير عدداً من المرتزقة قبالة موقع مشعل وأسفر عن سقوطهم بين قتيل وجريح.

وفي محافظة تعز قتل وأصيب عدد من المرتزقة وأسر آخرون أثناء محاولة تسللهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة عصيفرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان صدوا زحوفات مكثفة للمرتزقة على منطقة شليلة شرق جبل النار في جبهة حرض استمر أربعة أيام ومصرع وإصابة العشرات منهم وتدمير وإعطاب 15 آلية ومدرعة وجرافتين.

وشن طيران العدوان غارة على مرتزقته شرق جبل النار بجبهة حرض موقعاً العديد منهم بين قتيل وجريح ، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة الجيش السعودي في أطراف قرية شليلة شرق جبل النار.

وقال المصدر إن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً للمرتزقة على تباب في الحول بجبهة نهم بمساندة الطيران الحربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى.








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