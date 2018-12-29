المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم إحدى عشرة غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً بالغة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ،واستهداف منازل المواطنين في مديرية باقم الحدودية.

