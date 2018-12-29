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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم إحدى عشرة غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة . وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار

طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة
السبت, 29-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم إحدى عشرة غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارتين على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً بالغة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن العدو السعودي قصف بالصواريخ والمدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر ،واستهداف منازل المواطنين في مديرية باقم الحدودية.








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