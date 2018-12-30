المؤتمرنت -

طيران العدوان يدمر مشروعا للمياه بصعدة

دمر طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مشروع مياه ومنزل مواطن بمديريتي سحار وزارح بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان الإجرامي شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار، استهدفتا مشروع مياه، ما أدى إلى تدميره كليا.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي الحجلة والقد بمديرية رازح أدت إحداها لتدمير منزل مواطن وتضرر منازل أخرى مجاورة، بالإضافة إلى ثلاث غارات على منطقة آل علي بنفس المديرية وغارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار.

