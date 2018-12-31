المؤتمرنت -

قصف مدفعي وصاروخي للعدوان على الحديدة وصعدة

واصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، كما تعرضت مديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة لقصف صاورخى سعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني إن أربعة مواطنين استشهدوا في قصف هاون للمرتزقة على قرية الطفسة جنوب الجراحي بالحديدة فيما استشهد مواطن بنيران قوى العدوان غرب منطقة السويق بمديرية التحيتا.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بقذائف المدفعية بإتجاه فندقي الرومانسية والواحة وشارع الخمسين وأطلقوا النار باتجاه مدينة الشباب كما استهدفوا بالأسلحة المتوسطة دوار الجمل بمديرية الحوك من قرية المنظر وتبة الدفاع جنوب الحديدة.



ولفت المصدر إلى أن الغزاة ومرتزقتهم نفذوا زحفاً باتجاه الجاح الأسفل في بيت الفقيه مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في خرق جديد لوقف إطلاق النار بالمحافظة.



وأفاد المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة فندق الإتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية، كما قصفت مدفعيتهم بإتجاه مطار الحديدة مع تحليق مستمر لطيران العدوان الحربي في سماء المدينة.



وأكد المصدر أن قوى العدوان صعدت من خروقاتها من خلال نقل الأسلحة التي وصلت ميناء المخا إلى الخوخة. مبينا أنه تم إفشال محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة غرب حيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



كما قصف المرتزقة بالعيارات الرشاشة بإتجاه مدينة الشعب ومستشفى 22 مايو.



وفي محافظة صعدة بين المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة آل علي وغارتان على منطقة الحجلة بمديرية رازح واستهدف بغارتين منطقة المهاذر في سحار.



كما تعرضت قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي و مدفعي سعودي , في حين تم تدمير منزل مواطن بغارتين للطيران على منطقة القد بالمديرية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي تعرضت له على مديرية باقم ادى إلى إصابة امرأة بجروح وتدمير بمنازل المواطنين ونفوق عدد من المواشي فيما شن الطيران غارتان على مجازة بعسير

