المؤتمرنت -

رصد 800 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ارتكاب العدوان ومرتزقته اكثر من 800 خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة حتى منتصف ليل الاحد ، موضحا ان خروقات العدوان ومرتزقته توزعت ما بين إطلاق 52 صاروخ و451 قذيفة وإطلاق النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة 116 مرة في أوقات مختلفة و29 عملية استحداث و74 عملية تعزيز وتحرك وأربع محاولات هجومية وتسلل و75 خرق لطيران العدو.

واعتبر العميد سريع في مؤتمر صحافي له اليوم بصنعاء، خروقات العدوان المتواصلة تؤكد عدم جديته في الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، ولفت الى ان هناك أطراف لا تريد للعدوان أن يتوقف وتبحث عن أي وسيلة من أجل إفشال اتفاق وقف اطلاق النار.



وأكد المتحدث الرسمي أن الشعب اليمني العظيم والقوات المسلحة متمسكون بتنفيذ ما تم التوصل اليه كمقدمة للوصول إلى السلام الشامل والمشرف والعادل.



وقال " اتفاق وقف إطلاق النار محل اختبار حتى يدرك الجميع من يهمه رفع معاناة الشعب اليمني ومن يسعى لاستمرار هذه المعاناة بمحاولة إفشال الاتفاق تحقيقاً لمصالح شخصية وتنفيذاً لمخططات العدو ".. مؤكدا أن الشعب اليمني الذي صمد في الحرب سيصمد في السلام.

