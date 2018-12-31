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ابو راس يُعزّي القيادي المؤتمري عبدالحميد عمر بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ عبدالحميد حميد عمر، وذلك بوفاة والدته في حادث مروري مروع لاحد باصات النقل الجماعي في منطقة العبر محافظة حضرموت،



وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة - وجميع ضحايا الحادث المروري- بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

