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ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري علي الخولي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي دحان الخولي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد نشوان علي دحان الخولي، وإخوانه، وكافة آل الخولي، بمديرية الطويلة محافظة المحويت، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"