المؤتمرنت -

مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بنجران وعسير

قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم ودمرت آلية بنيران الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل في قطاعي نجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من رجال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذت عملية هجومية على مواقع العدو السعودي والمرتزقة في بمربع الحماد، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بينهم قيادات.



ولفت المصدر إلى تدمير آلية عسكرية أثناء عملية الإغارة بعبوة ناسفة أدت إلى مصرع وجرح من كان على متن الآلية.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في انكسار زحفين لهم على مواقع الجيش واللجان في الربوعة بقطاع عسير.



وأشار المصدر إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في العتاد العسكري.. لافتاً إلى هروب من تبقى من المرتزقة دون تحقيق أي تقدم.

