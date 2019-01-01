الثلاثاء, 01-يناير-2019 الساعة: 03:47 م - آخر تحديث: 03:14 م (14: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم عبر الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الثلاثاء, 01-يناير-2019
المؤتمرنت -
العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم عبر الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي السويق والمغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، فيما قصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة جنوب مدينة التحيتا.

وأشار المصدر إلى تحليق لطيران العدوان الحربي في أجواء مدينة الحديدة ، وقصف المرتزقة بقاذفات القنابل وأطلقوا أعيرة قناصة بإتجاه شمال المطار، كما قصفوا بالأسلحة الثقيلة والرشاشة باتجاه شرق شارع الخمسين ومن جهة 22 مايو إلى فندق الإتحاد والأحياء المجاورة له في 7 يوليو.

واستهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية مدينة الشباب، كما قصفوا بالمدفعية والعيارات الثقيلة والمتوسطة غرب جولة السفينة بمديرية الحالي ، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شمال شرق المدينة بشارع الـ90.

وذكر المصدر أن المرتزقة قصفوا مدينة الدريهمي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي فوق أجواءها ، كما قصفوا بأكثر من عشر قذائف مدفعية وبمعدلات 12.7 و 14.5 مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية الدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد المواطنة مسك علوان سعيد بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان في قرية العذير الأعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقتي شعبان وآل علي بمديرية رازح الحدودية، وثلاث غارات على مديرية باقم، واستهدف بغارة منزل مواطن بمنطقة طلان في مديرية حيدان ونفوق عدد من المواشي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر
رياضة: المنتخب الوطني يخسر وديا أمام سوريا
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري علي الخولي
أخبار: مصرع وجرح مرتزقة بإحباط محاولة تسلل في نهم
أخبار: ابو راس يُعزّي عبدالحميد عمر بوفاة والدته
أخبار: رصد 800 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: مصرع واصابة عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: قصف مدفعي وصاروخي للعدوان على الحديدة وصعدة
أخبار: رصد 31 خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة
أخبار: طيران العدوان يدمر مشروعا للمياه بصعدة
أخبار: مقتل وجرح 125 مرتزقاً بينهم قيادات وتدمير 24 ألية
أخبار: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته بالحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على صعدة
أخبار: التزام حكومي بتنفيذ توصيات برلمانية
فنون ومنوعات: هل تترشح أنجيلينا جولي للرئاسة الأمريكية؟
رياضة: نجم بارز مهدد بالغياب عن قمة ليفربول وأرسنال
رياضة: اللاعب "المنبوذ" يتفوق على ميسي ورونالدو
أخبار: الجيش اليمني واللجان يحققون انتصارات ميدانية
أخبار: الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يقصف مرتزقته قبالة جيزان
أخبار: كسر زحف لمرتزقة العدوان بنجران
اقتصاد: إرتفاع الذهب لأعلى مستوى
أخبار: العدوان يشن غارتين على همدان
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
أخبار: خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019