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المؤتمر نت - حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات
الثلاثاء, 01-يناير-2019
المؤتمرنت -
قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات
حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدت العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري أن سلاح الجو المسيرة ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة على تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبة السعودي في جيزان ، كما شن سلاح الجو المسير هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في الملاحيط قبالة جيزان.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات وتحصينات الجنود السعودي في رقابة محولة بجبل قيس وإصابات مباشرة، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في جبل العمود محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر قنص 6 جنود سعوديين جنوب شرق جحفان وغرب جبل العمود، فيما تكبد المرتزقة خسائر مادية وبشرية إثر عملية هجومية على مواقعهم جنوب شرق جحفان.

وفي عسير تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل لزحف الجيش السعودي ومرتزقته غرب مجازة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ، كما تم كسر زحفين للجيش السعودي على مواقع في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى سيطرة الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على عدد من المواقع قبالة منفذ الخضراء في نجران خلال عملية هجومية على المواقع استمرت عدة ساعات وسقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة.

ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في رقابة الحلق وتدمير آلية لهم ومصرع وإصابة عدد منهم بينهم قيادات.

وأوضح المصدر أنه تم إحراق آلية بعد إعطابها في الخليفين، وإعطاب آلية أخرى للمرتزقة بقذيفة مدفعية في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، كما تم تفجير آلية ثالثة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها حول مجمع المتون في محافظة الجوف.

ولفت المصدر إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة تجاه عدد من التباب في القتب بجبهة نهم حيث تم استهداف المتسللين بالمدفعية والعيارات المختلفة ولاذوا بالفرار.

وقال المصدر إنه تم إحراق مخزن أسلحة للمرتزقة بقذيفة مدفعية للجيش واللجان شرق جبل النار، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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