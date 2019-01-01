المؤتمرنت -

قتلى من المرتزقة بهجوم في الغيل وصد زحف بصبرين

تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من كسر زحف واسع لمرتزقة العدو السعودي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير 3 آليات لهم خلال صد الجيش واللجان محاولة تقدم لهم بإتجاه منطقة صبرين.



وأشار المصدر إلى تراجع مرتزقة العدو دون تحقيق أي تقدم رغم مشاركة الطيران الحربي والأباتشي.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا هجوماً نوعياً على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل، وكبدوهم قتلى وجرحى،