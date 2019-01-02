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المؤتمر نت - استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان السعودي وقصف المرتزقة على محافظتي عمران وتعز فيما تواصلت خروقات المرتزقة لاتفاق السويد في محافظة الحديدة

استشهاد 4 في غارات عدوانية جديدة
الأربعاء, 02-يناير-2019
المؤتمرنت -
استشهاد 4 في غارات عدوانية جديدة
استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان السعودي وقصف المرتزقة على محافظتي عمران وتعز فيما تواصلت خروقات المرتزقة لاتفاق السويد في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكد مصدر أمني استشهاد ثلاث مواطنين بينهم طفلتان وإصابة آخرين بينهم امرأتان وطفل جراء قصف المرتزقة على منطقة حوامرة بمديرية ماوية محافظة تعز.

وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وجرح اثنان آخران جراء أربع غارات لطيران العدوان على جسر العقله بمديرية قفلة عذر في محافظة عمران.

وفي محافظة الحديدة واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار ، حيث قصفت المدفعية جنوب التحيتا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة المتوسطة وتحليق للطيران التجسسي.

واستهدف المرتزقة بأكثر من 56 قذيفة هاون وتمشيط مكثف بالأسلحة المتوسطة على مدينة التحيتا، كما قصفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مناطق متفرقة شرق حيس .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان واصلت استهداف مدينة الدريهمي وتدمير منشآت ومبان في المديرية وقصف عشوائي بالأسلحة المتوسطة على المدينة، كما استهدفت منطقة الكوعي بالمديرية بعدد من القذائف المدفعية.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالعيارات الرشاشة على مدينة الشباب بشارع التسعين و بالمدفعية على عدد من مناطق مدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، فيما تضررت منازل ومزارع المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديرية.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب .








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