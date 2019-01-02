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إسقاط طائرة إستطلاع معادية في جيزان
الأربعاء, 02-يناير-2019
المؤتمرنت
-
إسقاط طائرة إستطلاع معادية في جيزان
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع معادية في جيزان.
وأوضح مصدر عسكري أن دفاعات الجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة استطلاع تابعة لتحالف العدوان شرق جبل جحفان.
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