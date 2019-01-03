المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني المسنودة بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل تصدت لمحاولة تقدم لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس .. مؤكداً مصرع وجرح العديد من المرتزقة.



وذكر المصدر أن مرتزقة الجيش السعودي تكبدوا خسائر في العتاد العسكري أثناء محاولتهم الفاشلة في التقدم.



وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.



وأكد المصدر قنص 3 مرتزقة شرق جبل الدود بجيزان.