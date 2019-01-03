المؤتمرنت -

المرتزقة يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدف الطيران وقف صاروخي ومدفعي محافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن قصفاً مدفعياً للغزاة والمرتزقة استهدف منطقة الكوعي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتم قصف المديرية بالرشاشات المتوسطة.



وأشار المصدر إلى قصف للمرتزقة بالأسلحة المتوسطة باتجاه مواقع الجيش واللجان شرق وشمال حيس تغطية على استحداثات جديدة، فيما حلق الطيران الحربي في أجواء التحيتا بكثافة ، وواصل المرتزقة إطلاق أعيرة الرشاشات وقذائف الهاون.



وقصف مرتزقة العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه شارع الخمسين ومدينة الشباب، واستهدفت المدفعية كلية الطب، في حين حلقت طائرتا أباتشي تابعة لقوى العدوان في أجواء مديرية بيت الفقيه.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي، كما تضررت ممتلكات المواطنين في مديرية رازح الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على معسكر عمد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.