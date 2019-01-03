الخميس, 03-يناير-2019 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - قُتل وجُرح 37 جندياً سعودياً بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود

مقتل وجرح 37 جندياً سعودياً في جبهة ما وراء الحدود
الخميس, 03-يناير-2019
المؤتمرنت -
مقتل وجرح 37 جندياً سعودياً في جبهة ما وراء الحدود
قُتل وجُرح 37 جندياً سعودياً بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود خلال شهر ديسمبر الماضي.

واعترفت وسائل إعلام العدو بمصرع وإصابة هؤلاء الجنود في جبهات ما وراء الحدود.

وفيما يلي قائمة بأسماء قتلى وجرحى جيش النظام السعودي الذين تم الإعلان عنهم.

أولاً - أسماء القتلى:

1. الجندي أول شجاع بن سعود الحربي

2. العريف مشعل بن مانع العتيبي

3. مانع محمد حسين آل قفله

4. الرقيب حسن بن هادي بن مريع الخلف الزيادي

5. الجندي علي بن هادي عسيري

6. الجندي محمد بن عوض علي موسى الشهري

7. الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي

8. وكيل رقيب عبدالله بن محمد علي جماح

9. العريف ماجد بن محمد الحكمي

10. الرقيب أول موسى مفلح خبراني

11. العريف إبراهيم بن حسن أبو راية

12. وكيل رقيب علي بن محمد أحمد آل مجرد

13. الرقيب مظلي محمد بن حسن أحمد الحريصي

14. سامي مطر العضياني

15. مساعد قيضي العازمي

16. العريف فتيني

17. عبدالرحيم سعد طلع النقوزي

18. أحمد سالم الأزهوري

19. أحمد عبدالله مطير العقيلي العطوي

20. فهد عبدالله عتيق بن هرماس العطوي

21. حسام بن سعود بن حمد العطوي

22. ظافر عبدالله ال خاطر الناهسي الشهراني

23. عبد الله الدوسري

24. الرقيب أحمد بن علي محطلم خبراني

25. النقيب سعد السبيعي

ثانياً أسماء الجرحى :

1. عبدالله شهوان جمعان

2. العريف سعيد بن عبيد مطير العصماني المالكي

3. عبدالله أحمد ابو الريش المالكي

4. جابر سالم ناجع ال عوض

5. مفرج بن لفنخ الصيعري

6. مشعل بن مريبد المشيعلي

7. نواف الجهني

8. محمود مصلح صلاح الصلاحي

9. خضر حسن الشيخي

10. علي مغير سليمان الغريدي الحربي

11. هباس عايض الغيداني

12. عبدالله مهدي بن عنقص آل طراد

يشار إلى أن هذه الإحصائية هي المعلن عنها رسمياً فقط، حيث يعمد النظام السعودي إلى التكتم على خسائره في جبهات ما وراء الحدود.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب في أعلى مستوى بـ6 أشهر
أخبار: مصرع مرتزقة وتدمير 5 آليات لهم في عاهم بحجة
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في جيزان
رياضة: توتنهام يعود للمركز الثاني بفوزه على كارديف
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب لأعلى مستوى
أخبار: وحدات عسكرية تُحكم سيطرتها على مواقع شرق جبل النار
أخبار: توزيع 197 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
اقتصاد: ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط
أخبار: عمليات عسكرية نوعية تستهدف مواقع للعدوان ومرتزقته
عربي ودولي: مقتل 37 بهجوم مسلح وسط مالي
أخبار: استشهاد 4 في غارات عدوانية جديدة
رياضة: فرنسا تكرم أبطال مونديال 2018
أخبار: قتلى من المرتزقة بهجوم في الغيل وصد زحف بصبرين
أخبار: طيران العدوان يدمر جسر العقلة بعمران
رياضة: مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1
اقتصاد: الذهب يقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر
أخبار: قوات الجيش اليمني تحقق مزيداً من الانتصارات
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قنص 5 جنود سعوديين وإحراق مخزن أسلحة بجيزان
رياضة: المنتخب الوطني يخسر وديا أمام سوريا
أخبار: 7 غارات لطيران العدوان على صعدة
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في الملاحيط
أخبار: مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة بنجران وعسير
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري علي الخولي
أخبار: مصرع وجرح مرتزقة بإحباط محاولة تسلل في نهم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019