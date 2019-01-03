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المؤتمر نت - عقدت اللجنة التحضيرية للإعداد والترتيب لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أول اجتماع لها اليوم برئاسة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، والامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، والأمين العام المساعد للمؤتمر الاستاذة فائقة السيد باعلوي

اللجنة التحضيرية لانعقاد الدائمة الرئيسية تعقد اجتماعها الأول
الخميس, 03-يناير-2019
المؤتمرنت -
اللجنة التحضيرية لانعقاد الدائمة الرئيسية تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة التحضيرية للإعداد والترتيب لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أول اجتماع لها اليوم برئاسة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي، العام والامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، والأمين العام المساعد للمؤتمر الاستاذة فائقة السيد باعلوي.

وفي الاجتماع رحب رئيس المؤتمر بأعضاء اللجنة التحضيرية مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لقرار اللجنة العامة للمؤتمر المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2018م والذي اقر عقد دورة استثنائية للجنة الدائمة الرئيسية وبما يفضي الى تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي للمؤتمر وتطبيقا لنصوص النظام الداخلي.

واطلع رئيس المؤتمر اعضاء اللجنة على اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية مؤكداً ان المؤتمر الشعبي العام سيظل في مقدمة القوى المدافعة عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ومواجهة قوى العدوان والغزو والاحتلال، وحريصاً على تماسك الجبهة الداخلية.

واشار ابوراس إلى ان هناك حملات استهداف متكررة للمؤتمر وقياداته إلا أنها لن تستطيع النيل من تماسك وصلابة وقوة ووحدة المؤتمر التنظيمية ولا من قيادته، مشدداً على أن المؤتمر سيظل تنظيماً يمنياً قوياً يرفض البيع أو الشراء في القضايا والثوابت الوطنية، ولا يمكن لتلك الحملات المليئة بالافتراءات والأكاذيب أن تؤثر عليه أو على قيادته.

وشدد رئيس المؤتمر على أن أعضاء مجلس النواب انتخبوا لخدمة الشعب والدفاع عن البلد والحفاظ عن الدستور وان أي فعل أو موقف أو لقاء يصدر عنه ما يخالف الثوابت الوطنية أو الدستور والقوانين فانه يمثل شخوص أصحابه ولا يمثل البرلمان أو المؤتمر الشعبي العام.

هذا وكًذب الاجتماع المزاعم والأكاذيب التي بثتها إحدى الفضائيات التي تبث من القاهرة عن تسلم المؤتمر الشعبي العام مبلغ 5 ملايين دولار من دولة قطر، مشيراً إلى أن مثل هذه الأكاذيب افتراءات باطلة وتأتي في سياق استهداف المؤتمر وقيادته من قبل قوى وأشخاص حاقدون على المؤتمر ويسعون لتمزيقه واستهداف وحدته التنظيمية.

واستنكر الاجتماع وادان بشدة ما جاء على لسان احد شيوخ الإمارات حول جزيرة سقطرى مؤكداً أن سقطرى كانت وستظل أرضا يمنية وان تاريخ اليمن وحضارته لا يمكن لأحد التطاول عليها أو على ابنائها أو على سيادتهم على أرضهم.

كما أشاد الاجتماع بالمواقف الوطنية المشهودة لأبناء محافظة المهرة الأبطال وتصديهم لمساعي قوى العدوان والاحتلال ورفضهم انتهاك سيادة الوطن، مؤكداً تضامن المؤتمر الشعبي العام الكامل معهم في إدارة شؤونهم عبر السلطة المحلية وحقهم في التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال بشتى الوسائل والسبل.

هذا وقد ناقش الاجتماع باستفاضة الأفكار المقترحة لعملية الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام واقر تشكيل ثلاث لجان الأولى لجنة تنظيمية برئاسة عضو اللجنة العامة خالد عبدالوهاب الشريف، والثانية إعلامية برئاسة عضو اللجنة العامة عبده محمد الجندي، والثالثة مالية برئاسة عضو اللجنة العامة احمد أحمد النويرة.

وشدد الاجتماع على أن تبدأ اللجان مباشرة عملها ورفع تقارير بما تنجزه إلى اللجنة التحضيرية أولاً بأول.








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