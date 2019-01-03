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المؤتمر نت - أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب بعسير، وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى

قتلى وجرحى بكسر زحف وقصف مُسدد في الحدود
الخميس, 03-يناير-2019
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى بكسر زحف وقصف مُسدد في الحدود
أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب بعسير، وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال كسر وحدات الجيش المسنودة بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل لزحفهم قبالة منفذ علب.

وأضاف المصدر أن مجاميع المرتزقة أصيبوا بحالة من الإحباط نتيجة الهزيمة وعاد من تبقى منهم يجرون أذيال الهزيمة والفشل.

وأوضح المصدر أن وحدة الإسناد المدفعي استهدفت تجمعات الجنود السعوديين شرق الخوبة وفي موقع السعودة بالعديد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت أيضاً مواقع مرتزقة الجيش السعودي شرق الدود، محققة إصابات مباشرة.








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