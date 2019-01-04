المؤتمرنت -

الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي صعدة ومأرب ما أدى إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة منطقة الكوعي شرق مدينة الدريهمي، كما مشطت بالمعدلات باتجاه المنطقة نفسها وسط تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي.



وأطلق مرتزقة العدوان أكثر من 45 قذيفة مدفعية تجاه جنوب الدريهمي مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة والخفيفة، وقصفوا بعدد من القذائف والأسلحة الرشاشة قرية الشيخ في منطقة كيلو 16، وبالمدفعية باتجاه الجاح الأعلى.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا مزرعة أحد المواطنين شرق قرية القلمة شمال شرق حيس بالمدفعية وقصفوا بصاروخين موجهين مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس.



وفي مدينة الحديدة قصف المرتزقة مدينة الشعب بالعيارات الرشاشة وأطلقوا عدداً من قذائف المدفعية على شركة تهامة وشركة المقبلي وسيتي ماكس في شارع صنعاء.



وذكر المصدر أن طيران العدوان التجسسي حلق بكثافة في أجواء مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية.



وأكد المصدر تدمير منزل مواطن بغارة لطيران العدوان على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية.



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وغارة على سوق مدينة باقم، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.



وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح.