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المؤتمر نت - تواصل وحدة القناصة معركتها البطولية ضد جيش العدو السعودي ومرتزقته، حيث نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي 1688 عملية قنص استهدفت المئات في مختلف الجبهات

وحدة القناصة تواصل معركتها ضد جيش العدو ومرتزقته
الجمعة, 04-يناير-2019
المؤتمرنت -
وحدة القناصة تواصل معركتها ضد جيش العدو ومرتزقته
تواصل وحدة القناصة معركتها البطولية ضد جيش العدو السعودي ومرتزقته، حيث نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي 1688 عملية قنص استهدفت المئات في مختلف الجبهات.

وأوضح مصدر في وحدة القناصة أن الوحدة نفذت ألفاً و 688 عملية قنص، مؤكداً مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة في تلك العمليات بينهم 67 جندياً وضابطاً سعودياً و11 سودانياً وضابط كويتي.

وأشار المصدر إلى تدمير وإعطاب مدرعة واحدة و 19 آلية و 12 رشاش ودراجتين ناريتين وطائرة استطلاعية واحدة بعمليات لوحدة القناصة في مختلف الجبهات خلال الشهر الماضي.








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