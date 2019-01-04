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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمحافظات خاصة الأطفال وكبار والمرضى والعاملين

الأرصاد يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
الجمعة, 04-يناير-2019
المؤتمرنت -
الأرصاد يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة خلال الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأكد المركز في نشرته الجوية اليوم تأثر المحافظات الجبلية" صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء"، وأجزاء من محافظات إب، لحج، أبين الضالع، وشبوة، وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية، بكتلة هوائية بادرة وجافة.

كما توقع المركز تأثر المناطق الصحراوية لمحافظات" المهرة، حضرموت، مأرب، الجوف، صعدة، وأجزاء من محافظتي شبوة والبيضاء" وأجزاء من محافظة ذمار بكتلة هوائية محملة بغبار واسع الإنتشار قادمة من شرق ووسط شبه الجزيرة العربية.

وحذر المواطنين بالمحافظات المذكورة، خاصة الأطفال وكبار والمرضى والعاملين أثناء فترتي الليل وساعات الصباح، من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

ونبه المزارعين في المحافظات الجبلية من آُثار موجة البرد الشديدة والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات على الخطوط السريعة الصحراوية من التدني في الرؤية الأفقية بسبب الغبار واسع الإنتشار.








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