المؤتمرنت -

نجاحات طبية في مستشفى محلي بصنعاء

أجريت بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء عملية استئصال ورم سرطاني لطفلة عمرها عامين.



وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي أن العملية كانت استكشافيه لتجويف البطن من الأسفل في المنطقة العصعصية حيث كان الورم ممتد يضغط على المثانة.



وأشار إلى أن العملية التي أجراها فريق طبي برئاسة أستاذ الجراحة العامة الدكتور عبده شمسان والتي تعد الأولى من نوعها في المستشفى تكللت بالنجاح.



ولفت إلى ما يمثله إجراء عمليات كبرى من هذا النوع من خطوة متقدمة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .. مثمنا جهود ودعم قيادتي المحافظة ومكتب الصحة للمستشفى.