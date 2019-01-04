المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة السفير محسن الحباري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير محسن محمد احمد الحباري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء في المجال الدبلوماسي..



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد واسهاماته وأدواره في خدمة الوطن وترسيخ قواعد وأُسس الدولة اليمنية الحديثة، حيث كان واحداً من الرجال المُصلحين الأوفياء الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الإصلاح بين الناس والإسهام في بناء الوطن ونهوضه، تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية بوزارة الخارجية مثل من خلالها اليمن خير تمثيل.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ ريام محسن الحباري والشيخ محمد عبدالحميد الحباري والشيخ سام عبدالحميد الحباري وكافة آل الحباري وقبيلة أرحب عامة، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"