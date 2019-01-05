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المؤتمر نت - قُتل وجُرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله

مقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة
السبت, 05-يناير-2019
المؤتمرنت -
مقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة
قُتل وجُرح العشرات من الغزاة والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وقال مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف1 على تجمعات للغزاة والمرتزقة في معسكر النصر بمحافظة مأرب.

وأفاد المصدر عن مصرع وإصابة العديد من المرتزقة في كمائن لوحدة الهندسة في جبهة الضباب بمحافظة تعز، كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في مفرق الوازعية وتدمير مدرعة وآلية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار إلى إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في القحيفة بجبهة حمير مديرية مقبنة بالمحافظة واستهداف عدد منهم بتفجير ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الجوف تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة قرب مجمع المتون ومصرع وإصابة من كانوا عليها ، كما تم إعطاب آلية عسكرية عليها رشاش عيار 14.5 بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة في الخليفين بمديرية خب والشعف.

وذكر المصدر أنه تم تنفيذ كمين لعدد من المرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان سيطروا على عدة تباب في رشاحة الغربية بنجران ومصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي، وانكسر زحفان لمرتزقة الجيش السعودي والمرتزقة على رشاحة الشرقية والغربية استمرا أكثر من سبع ساعات دون أي تقدم بمشاركة الطيران الحربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في مجمع عاكفة وإصابات مباشرة ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الحماد.

وفي عسير انكسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته مسنود بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي قبالة منفذ علب ومصرع وجرح العشرات منهم ، كما تم تدمير رشاش لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بقذائف المدفعية.

كما أكد المصدر إطلاق ثمانية صورايخ من نوع زلزال 1 على مواقع متفرقة في الخوبة وشرق الدود وإصابات مباشرة في صفوف العدو ومرتزقته ، مبيناً أن كميناً محكماً استهدف عربة ضابط سعودي ومرافقيه في جبل نعشاو وسقوطهم بين قتيل وجريح.








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