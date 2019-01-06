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المؤتمر نت - استشهد وأصيب 15 مواطناً بقصف مرتزقة العدوان السعودي وغارات الطيران بمحافظتي الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استشهاد وإصابة 15 بغارات في محافظتي الحديدة وحجة
الأحد, 06-يناير-2019
المؤتمرنت -
استشهاد وإصابة 15 بغارات في محافظتي الحديدة وحجة
استشهد وأصيب 15 مواطناً بقصف مرتزقة العدوان السعودي وغارات الطيران بمحافظتي الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن عشرة مواطنين جرحوا جراء قصف المرتزقة على شوارع وأحياء متفرقة من مديريتي الحالي و الحوك بمدينة الحديدة.

حيث قصف المرتزقة بالأسلحة المتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحالي ومنطقة كيلو 7 وباتجاه المطار وكلية الطب، واستهدفوا بالمدافع الرشاشة مدينة الشباب في شارع الـ90.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان استهدفت مصنع نانا ومحيطه بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، وقصفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية جنوب وغرب التحيتا، وأكثر من 24 قذيفة تجاه غرب قرية مغازي ومشطت بالرشاشات المختلفة وأطلقت أكثر من 30 قذيفة هاون شمال حيس.

وأشار المصدر إلى تمشيط لمرتزقة العدوان بالأسلحة الثقيلة على قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 واستهدافها بعشرات القذائف، كما تم قصف قرية الزعفران بالمنطقة بـ 15 قذيفة هاون.

واستمر مرتزقة العدوان في قصف قرية الكوعي بمديرية الدريهمي بالمدفعية والرشاشات المتوسطة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بغارتين لطيران العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي غارتين على منطقة عكوان بمديرية الصفراء، وغارتين على منطقة المدافن بمديرية الظاهر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مرتزقته شرق جبل جحفان في جيزان.








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