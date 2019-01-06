المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة راجح الدناني ومحمد الشجني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الحاج راجح صالح الدناني عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن وفي الجانب الاقتصادي وفي العمل الاجتماعي والخيري.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد غالب راجح الدناني وإخوانه وكافة آل الدناني بمدينة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة القاضي محمد بن يحي الشجني، والذي وافاه الأجل بعد حياة قضى معظمها في العمل بمجال الإدارة المحلية،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد أحمد محمد محمد يحي الشجني وإخوانه وكافة آل الشجني بمحافظة ذمار، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

