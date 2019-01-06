المؤتمرنت -

المؤتمر يهدد بالانسحاب من الوفد الوطني

هدد المؤتمر الشعبي العام بالانسحاب من الوفد الوطني المفاوض في حال استمرت تعريفات الأمم المتحدة في تسمية الوفد بوفد الحوثيين



جاء هذا التهديد على لسان اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الوفد الوطني رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر خلال لقاء الوفد بالمبعوث الأممي ..



وقال الرويشان إنه من غير المعقول وغير المقبول ان تستمر الأمم المتحدة في تسميتها هذه كونه يمثل إلغاء لمشاركة قوى وطنية في عملية التفاوض في إطار الوفد الوطني ومنها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصار الله وشركاؤهم بالإضافة إلى العديد من القوى الممثلة بالوفد والتي تشكل النسيج السياسي والوطني.

