المؤتمرنت -

ابو راس يواسي هزاع بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، يونس هزاع، بوفاة والدته.



وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

