المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يبعث عدد من برقيات التعازي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، عدداً من برقيات العزاء، حيث بعث برقية عزاء ومواساة بوفاة العلامة محسن عطروش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والصلح بين الناس.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الفنان محمد حسن عطروش وإخوانه وكافة آل عطروش، عبّر الشيخ صادق أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ علي احمد حسن القشيبي، والذي وافاه الأجل بعد حياة قضى معظمها خدمة الوطن والصلح بين الناس،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمد علي احمد حسن القشيبي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وكافة آل القشيبي، بمديرية بني العوام محافظة حجة، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لمسؤول الرقابة الشيخ علي حسن هيادي، بوفاة والده.



وفي برقية العزاء عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"