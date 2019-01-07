المؤتمرنت -

الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين في عدد من المحافظات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان قصفوا بـ 12 قذيفة هاون جنوب غرب مدينة التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 20 قذيفة أخرى منطقة الفازة بالمديرية.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بعدد من قذاف المدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه الشجن بـ الدريهمي، ومشطوا بالأسلحة المتوسطة جنوب شرقي مدينة الدريهمي.



وقصف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية وبالعيارات الرشاشة الثقيلة باتجاه شارع الخمسين ومنطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على معسكر كهلان.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة بقلان في مديرية بني مطر، وغارة أخرى على منطقة الدار البيضاء في بلاد الروس بمحافظة صنعاء.



وفي عسير شن طيران العدوان خمس غارات على مجازة.