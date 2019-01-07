الإثنين, 07-يناير-2019 الساعة: 03:58 م - آخر تحديث: 03:56 م (56: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل انتصارات وتقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
الإثنين, 07-يناير-2019
المؤتمرنت -
انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل انتصارات وتقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ بدر1_P على تعزيزات الغزاة وآلياتهم في معسكر خالد بمحافظة تعز ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم، فيما قتل وجرح آخرون في تفجير استهدفهم بمديرية الصلو بالمحافظة.

وأفاد المصدر أنه تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في صبرين بـمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وفي محافظة البيضاء سيطر أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على عدد من التباب في جبهة قانية خلال عملية هجومية على التباب أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة إثر عملية هجومية استهدفت مواقعهم شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأكد المصدر مصرع المرتزق الرائد العزي أحمد العزي جبران قائد ما يسمى السرية الثالثة في الكتيبة الرابعة التابعة لـ اللواء الثالث مشاه جبلي، بنيران الجيش واللجان في مديرية نهم، كما تم تدمير مدرعة للمرتزقة في الحول بالمديرية.

ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلية خلال كسر زحف واسع لهم بمساندة الطيران الحربي والأباتشي في البقع بنجران.

وأوضح أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يصعد مع تراجع الدولار
محافظات: مؤتمر ذمار يعزي بوفاة راجح الدناني
أخبار: ابو راس يواسي هزاع بوفاة والدته
أخبار: المؤتمر يهدد بالانسحاب من الوفد الوطني
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة راجح الدناني ومحمد الشجني
أخبار: استشهاد وإصابة 15 بغارات في محافظتي الحديدة وحجة
أخبار: إطلاق حملة إعلامية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي
أخبار: حجة.. استشهاد وإصابة 5 بغارتين
أخبار: منظمة العفو الدولية تطلق حملة لايقاف قتل اليمنيين
أخبار: مقتل وجرح العشرات من الغزاة والمرتزقة
أخبار: المرتزقة يواصلون خرق الهدنة في الحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة السفير محسن الحباري
أخبار: تدمير آليتين للمرتزقة في الجوف
محافظات: نجاحات طبية في مستشفى محلي بصنعاء
أخبار: الأرصاد يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة في تعز والبيضاء
أخبار: وحدات عسكرية تُسيطر على عدة تباب في نجران
رياضة: توتنهام يمدد عقد مدافعه البلجيكي
فنون ومنوعات: هل تطاولت المطربة شيرين على مصر مجددا
أخبار: 7 شهداء بعدوان إماراتي على شبوة
اقتصاد: الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على المرتزقة في مأرب
أخبار: وحدة القناصة تواصل معركتها ضد جيش العدو ومرتزقته
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: الحديدة: استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019