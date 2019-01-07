المؤتمرنت -

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات

حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل انتصارات وتقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ بدر1_P على تعزيزات الغزاة وآلياتهم في معسكر خالد بمحافظة تعز ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم، فيما قتل وجرح آخرون في تفجير استهدفهم بمديرية الصلو بالمحافظة.



وأفاد المصدر أنه تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في صبرين بـمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا على متنها.



وفي محافظة البيضاء سيطر أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على عدد من التباب في جبهة قانية خلال عملية هجومية على التباب أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة إثر عملية هجومية استهدفت مواقعهم شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة.



وأكد المصدر مصرع المرتزق الرائد العزي أحمد العزي جبران قائد ما يسمى السرية الثالثة في الكتيبة الرابعة التابعة لـ اللواء الثالث مشاه جبلي، بنيران الجيش واللجان في مديرية نهم، كما تم تدمير مدرعة للمرتزقة في الحول بالمديرية.



ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آلية خلال كسر زحف واسع لهم بمساندة الطيران الحربي والأباتشي في البقع بنجران.



وأوضح أنه تم إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.