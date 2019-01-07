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طيران العدوان يشن غارتين على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي غارتين على محافظة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بقلان في مديرية بني مطر، وغارة أخرى على منطقة الدار البيضاء في مديرية بلاد الروس.

(سبأ)

















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