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المؤتمر نت - استمر العدوان السعودي ومرتزقته في ارتكاب الجرائم والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان.

مرتزقة العدوان يطلقون 215 قذيفة مدفعية على الحديدة
الثلاثاء, 08-يناير-2019
المؤتمرنت -
مرتزقة العدوان يطلقون 215 قذيفة مدفعية على الحديدة
استمر العدوان السعودي ومرتزقته في ارتكاب الجرائم والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان أطلقوا أكثر من 200 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدفوا منطقة الكوعي بالمديرية بعشرات القذائف.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة أطلقوا 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية بالحديدة، فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات شرق مدينة الشباب في شارع الـ90.

وأكد المصدر استشهاد امرأة وإصابة أخرى جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الوجرة بمديرية برط المراشي في محافظة الجوف.

وفي محافظة صنعاء أصيب راعي أغنام بجروح ونفق عدد من مواشيه بغارة لطيران العدوان على بني بهلول بمديرية سنحان، كما شن تسع غارات على منطقتي جربان وبني بهلول بالمديرية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً و مدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز وغارة على منطقة بني سعد بمديرية الظاهر.








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