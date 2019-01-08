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قنص 18 مرتزقا في جبهة نهم المؤتمرنت -

قنص 18 مرتزقا في جبهة نهم

تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية اليوم من قنص 18 عنصرا من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بجبهة نهم.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة 18 مرتزقا بعمليات قنص في مناطق الحول وعبيدان وحريب نهم غرب مأرب.

(سبأ)

















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